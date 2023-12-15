"События в Украине – это не чужая война": в Белом доме озвучили, что будет, если Путин добьется успехов

Белый дом обратил внимание американских законодателей на последние заявления российского диктатора по поводу его намерений достичь своих целей в своей агрессии против Украины.

Белый дом призвал Конгресс США не медлить с принятием новой помощи в нашей стране.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Почти через 20 месяцев после начала жестокого и варварского вторжения Путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не завершится, и мир наступит только тогда, цитирую, «когда наши цели будут достигнуты», — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, всем известно, что это значит.

"Но я очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко", — отметил Кирби.

Он продолжил, что в то время как члены Палаты представителей разъедутся на этой неделе по домам на рождественские праздники, украинский народ в дальнейшем будет переживать обстрелы мирных городов, которые Россия нацеливает по критически важной инфраструктуре.

«Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас, а не после рождественского яичного ликера», — подчеркнул представитель администрации Байдена.

Кирби также подчеркнул, что события в Украине – это не чужая война: «Путин бросает вызов непосредственно международному порядку, который мы помогали строить, он бросает вызов Уставу ООН, бросает вызов пониманию суверенитета, он бросает прямой вызов демократии».

В случае, если такие диктаторы, как Путин, будут добиваться успехов, «это будет иметь глубокие последствия для свободы и процветания во всем мире». Именно поэтому Америка не может позволить себе отказаться от помощи. В этой связи Кирби напомнил слова президента Байдена о том, что, когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они просто идут дальше.

Кирби заявил, что весь мир – и соперники, и друзья Соединенных Штатов – сейчас следят за тем, сможет ли Конгресс утвердить запрос президента с дополнительным финансированием.

«Бездеятельность – тоже действие. Нам давно пора действовать на защиту наших интересов национальной безопасности», – отметил представитель Белого дома.

Напомним, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил , что принять помощь Украине к Рождеству невозможно — даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

Читайте передовые новости дня: