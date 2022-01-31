Социалистическая партия премьера выиграла выборы в парламент Португалии

Ей отдали свои голоса 42% избирателей.
В Португалии победу на выборах в парламент одержала партия социалистов действующего премьер-министра Антониу Кошты.
Политсила получила большинство, пишет Reuters.
Отмечается, что таким образом, социалисты смогут самостоятельно сформировать правительство. По предварительным данным, их поддержали около 42% избирателей. Кроме того, 28% отдали свои голоса за социал-демократов, а 7% – за правую партию Chega.
"Абсолютное большинство — это не значит абсолютной власти, это не означает управление с глазу на глаз. Это повышенная ответственность. Это значит управлять страной вместе и в пользу всего португальского народа", — заявил Кошта после выборов.
Антониу Кошта пришел к власти в 2015 году после долгового кризиса 2011-2014 годов. За годы его деятельности произошел постепенный экономический рост и сокращение дефицита бюджета.
К слову, выборы в Португалии были досрочными. Дело в том, что союзники социалистов в парламенте не поддержали проект госбюджета на 2022 год.
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