Социологи не включили Буданова в рейтинг доверия, хотя в предыдущих он лидировал – эксперты назвали причины

Согласно результатам исследования Социологической группы «Рейтинг», уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в феврале вырос до 65%, а наибольшую поддержку украинцев Валерий Залужный (76%). Больше всего вопросов относительно достоверности этого исследования у экспертов вызвало отсутствие в нем начальника ГУР Кирилла Буданова, которого даже не включили в опрос.

Это выглядит еще более загадочно на фоне опроса, проведенного социологической компанией Active Group. По его результатам, обнародованным 18 февраля, Буданову доверяют 50,3% украинцев, что ставит его на второе место после Залужного (61%). Президент Зеленский оказался на четвертом месте с показателем 42,4%.

Директор Института мировой политики Евгений Магда объясняет возможный рост рейтинга Зеленского его жесткой риторикой по отношению к Дональду Трампу. Еще Зеленский остро отреагировал на заявление американского президента о возможном прекращении помощи Украине, что могло положительно повлиять на поддержку его обществом.

В то же время Магда обращает внимание на возможную политическую подоплеку исключения Буданова из опроса «Рейтинга».

«Интрига по причинам, по которым «Рейтинг» не включил Буданова в исследование. Включил ли, но не публикует результаты? Очевидно, что власти воспринимают его как своего потенциального политического конкурента», – говорит политолог.