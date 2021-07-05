Соцсеть союзников Трампа взломали в день запуска: подробности

Соцсеть союзников Трампа взломали в день запуска: подробности

Новая соцсеть считает, что ее цель - защищать свободу слова.

Ряд аккаунтов новой соцсети GETTR, созданной союзниками экс-президента США Дональда Трампа, взломали в день запуска платформы.

Об этом информирует Business Insider.

Кибератаке подверглись верифицированные пользователи платформы, в основном бывшие помощники Трампа. Среди них аккаунт экс-госсекретаря Майка Помпео и основателя соцсети и бывшего пресс-секретаря Трампа - Джейсона Миллера.

Ники всех этих учетных записей были изменены и показывали одинаковое сообщение: "@JubaBaghdad был здесь :) ^^ свободу Палестине ^^."

Журналисты связались с пользователем, который взял на себя ответственность за взлом.

По его словам, он сделал это "просто для развлечения". Он добавил, что это было легко.

Новая соцсеть уверяет, что ее цели - защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создание истинного рынка идей. При этом интерфейс напоминает Twitter и позволяет переносить из него записи и подписчиков.

Ранее Трамп впервые выступил на митинге после ухода из Белого дома.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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