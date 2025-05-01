Содержит ли подписанное соглашение гарантии безопасности для Украины: NYT раскрывает детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа пока не раскрыла содержание ключевых положений подписанного соглашения с Украиной, оставляя открытым вопрос о наличии в нем каких-либо гарантий безопасности или обязательств по дальнейшей военной поддержке.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников на условиях анонимности отметил, что окончательный текст соглашения не предусматривает конкретных гарантий помощи со стороны США. Другой источник указал, что такая возможность была отклонена Вашингтоном еще в начале переговоров.

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Хотя подписание соглашения сопровождалось громкими заявлениями, эксперты указывают на его ограниченное значение — особенно если боевые действия между Украиной и Россией будут продолжаться.

Несмотря на это, сторонники поддержки Украины выражают осторожный оптимизм: они надеются, что подписание договоренности станет сигналом для Трампа, чтобы воспринимать Украину не только как "финансовое бремя" или препятствие на пути к сближению с российским лидером Владимиром Путиным.

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Подписанное соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.

Ранее ТСН.ua сообщал, что США и Украина столкнулись "в последнюю минуту с препятствиями" по подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.