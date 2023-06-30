Соединенные Штаты будут оставаться едиными с Украиной так долго, столько потребуется — Пентагон

США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину в ее самообороне, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

Об этом заявила первый заместитель помощника министра обороны США Тресса Штеффен Гюенов во время Конференции председательства ОБСЕ по вопросам безопасности, — пишет Укринформ.

Россия может прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив атаки на города и народ Украины. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут оставаться едиными с Украиной и так долго, столько будет нужно", – заверила она.

США вместе с 50 странами помогают Украине в отражении российской агрессии. Она отметила, что с начала работы администрации Джозефа Байдена Соединенные Штаты выделили уже более 40 млрд дол на военную помощь Украине, активизировали предоставление финансовой и гуманитарной помощи украинцам.

Она подчеркнула, что война России против Украины привела к крупнейшему со времен Второй мировой войны кризису безопасности в Европе.

"Москва продемонстрировала неуважение к своим международным правовым обязательствам и обязательствам в рамках ОБСЕ. Действия России являются нарушением Хельсинкского заключительного акта и принципов, на которых была основана наша организация, а также Устава ООН и всего основанного на правилах порядка", — сказала она.

Представительница Минобороны США отметила, что Россия является "самым серьезным препятствием на пути к миру в Европе".

"Жестокие атаки России на Украину и ее народ являются еще одной демонстрацией того, что президент Путин не заинтересован в содержательной дипломатии. Похоже, что его цель — уничтожение независимости Украины", — добавила она.

Гюенов отметила, что попытки России разрушить базирующийся на правилах международный порядок терпят неудачу. Она убеждена, что союзники сохранят свое единство и не откажутся поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Начав эту неспровоцированную войну против Украины, Кремль достиг прямо противоположного тому, что планировал. Россия может прекратить эту войну в любой момент. И это в ее собственных интересах", — заключила первый заместитель помощника министра обороны США.

Напомним, недавно сенаторы Соединенных Штатов Америки Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет по делам вооруженных сил содействовать передаче израильской системы "Железный купол". В письме они ссылались на заявление командующего космической и противоракетной обороной армии США генерал-лейтенанта Дэниела Карблера. Он заявил, что у них сейчас есть две батареи Iron Dome (Железный купол). Одна закончила подготовку и готова к развертыванию. Вторая – завершает внедрение нового оборудования.

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