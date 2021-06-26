Соединенные Штаты в День крымскотатарского флага обратились к России

Штаты призывают Россию прекратить оккупацию полуострова.
Посольство США в Украине в День крымскотатарского флага 26 июня призвалj Россию уважать свои обязательства по Минских договоренностях и прекратить незаконную оккупацию Крыма.
Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.
"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по минских договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", — сказано в сообщении.
Отметим, что впервые крымскотатарский флаг принял первый Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлено 30 июня 1991 году Вторым Курултаем. В Украине День крымскотатарского флага празднуют с 2010 года. Его цель — объединение народа и популяризация крымскотатарской символики.
С момента оккупации Крымского полуострова Россией крымских татар снова начали преследовать. А поэтому, как заметил президент Владимир Зеленский, сегодня "вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом за высшую цель своей жизни и кто принял мученическую смерть".
Заметим, что по случаю праздника в постоянном представительстве Украины при ООН рядом с государственным флагом взвился и крымскотатарский.
Напомним, в МИД заявили, что Россия уничтожила независимую журналистику на оккупированном Крымском полуострове и к тому же заключила ряд представителей гражданского журнализма, людей с активной гражданской позицией, взявших на себя выполнение функций СМИ.
Как сообщалось, в аннексированном Крыму так называемый "суд" незаконно осудил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.