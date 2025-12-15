- Дата публикации
Соглашение, которое приблизит мир, может быть достигнуто уже сегодня — детали от Умерова
Умеров заявил о реальном прогрессе в переговорах с США.
Соглашения, которые приблизят Украину к миру, могут достигнуть уже к концу этого дня, 15 декабря.
Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, в течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, и был достигнут «реальный прогресс».
«Надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — отметил он.
Умеров предупредил, что сейчас в СМИ много анонимных спекуляций. Поэтому он призвал украинцев не поддаваться слухам и провокациям.
«Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает очень конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению. Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все прилагаемые ими усилия», — подытожил секретарь СНБО.
Ранее журналист Axios сообщил, что сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной.