Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Соглашение, которое приблизит мир, может быть достигнуто уже сегодня — детали от Умерова

Умеров заявил о реальном прогрессе в переговорах с США.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Соглашения, которые приблизят Украину к миру, могут достигнуть уже к концу этого дня, 15 декабря.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, в течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, и был достигнут «реальный прогресс».

«Надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — отметил он.

Умеров предупредил, что сейчас в СМИ много анонимных спекуляций. Поэтому он призвал украинцев не поддаваться слухам и провокациям.

«Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает очень конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению. Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все прилагаемые ими усилия», — подытожил секретарь СНБО.

Ранее журналист Axios сообщил, что сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной.

Дата публикации
Количество просмотров
358
