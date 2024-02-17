Соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на оборону 3 млрд евро в 2024 году — Зеленский

Соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на оборону 3 млрд. евро уже в текущем году, четкую и принципиальную поддержку со стороны Парижа полноправного членства Украины в НАТО, применение санкций против России за войну, а также ответственность политического руководства РФ и всех военных преступников.

Об этом заявил в Париже глава украинского государства Владимир Зеленский, – информирует Офис президента.

«Плюс мы выводим на новый уровень сотрудничество в области информационной и кибербезопасности, разведки и контрразведки, защиты критической инфраструктуры и противодействия организованной преступности. Каждый из таких элементов – об устойчивости наших государств в защите человеческих жизней», – заявил президент Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что каждое такое двустороннее соглашение усиливает Украину, наших воинов и наш народ.

Он заявил, что каждая страна, с которой Украина подписала двусторонние документы – Великобритания, Германия и Франция – являются реальными лидерами безопасности в мире и лидерами в защите Украины.

«Для нас важно, чтобы народы наших стран видели это. И очень важно, чтобы видела агрессивная, враждебная Россия, что Украина не наедине и действительно мощные страны мира, с мощной экономикой и с реальными ценностями, не покидают Украину, которая очень борется за нашу свободу и за ценности этих стран», – подчеркнул Владимир. Зеленский.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ситуацию на поле боя в Украине, потребности украинской армии, перспективы и возможности.

«Мы регулярно и очень содержательно обмениваемся взглядами на ход войны. И я благодарен Франции и господину Президенту за всю ту чрезвычайно меткую и сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня – еще один оборонный пакет. Именно такой, какой нужен. Снаряды для артиллерии, пушки – эффективные системы Цезарь, дополнительное усиление ПВО. Это абсолютно достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции, воспользовавшись проблемами в поставках некоторых партнеров. Франция действительно помогает. Спасибо», – сказал глава украинского государства.

Президент отметил важность начала сотрудничества между Украиной и Францией в сфере оборонного производства, предусматривающего локализацию и совместное изготовление оружия, а также передачу Францией украинской стороне отдельных инновационных технологий.

«Сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ. Это очень весомо. И каждое из таких наших достижений будет работать ради общего блага наших народов», – отметил он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что президент РФ стал одним из самых кровавых диктаторов в европейской истории, и призвал всех лидеров в мире, которые ценят жизнь, работать вместе ради установления справедливости.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности.