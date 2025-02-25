Соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными" – Белый дом

Мирное соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Левитт.

Она заверила, что Трамп якобы умеет заключать соглашения "лучше, чем кто-либо, когда-либо занимавший пост президента США.

"Это длится слишком долго, президент (Дональд Трамп – Ред.) унаследовал этот беспорядок из-за некомпетентности предыдущей администрации, и он стремится это исправить. Он всем сердцем настроен на достижение мирного соглашения в России и Украине", – добавляет она.

Леввит утверждает, что Трамп добился "значительных успехов" в прекращении войны, и говорит, что "он хочет, чтобы кровопролитие и убийства прекратились".

"Путин будет вынужден пойти на определенные уступки, чтобы добиться этого соглашения. А для того, чтобы заключить соглашение, нужно пригласить обе стороны за стол переговоров. И обычно, когда вы заключаете хорошее соглашение, обе стороны оставляют стол переговоров немного недовольными", – говорит Левитт.

В то же время спикера Белого дома не уточнила, о каких уступках идет речь.

Кроме того, Левитт заявила журналистам, что Трамп ожидает, что президент Украины Зеленский подпишет "соглашение о редкоземельных металлах".

"Это нужно для того, чтобы возместить американцам расходы, которые финансировали национальную оборону Украины, и это также прекрасно для украинского народа, прошедшего ад через эту войну. Это создаст длительное экономическое партнерство, поскольку Украине нужно будет восстановить свою страну после этой жестокой войны", – говорит спикер Трампа.

Напомним, по информации Financial Times, вскоре Зеленский поедет в Трамп подписывать соглашение о полезных ископаемых.

Издание Bloomberg утверждает, что украинское правительство 26 февраля порекомендует подписать соглашение о полезных ископаемых.

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