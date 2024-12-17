Соглашение между Украиной и Россией: Писториус заявил об "определенной роли" Германии

Писториус отмечает, что окончательное решение о размещении войск в Украине еще рано принимать.

Германия может играть "определенную роль" в обеспечении потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

По его словам, окончательное решение о размещении войск в Украине еще рано принимать, потому что до сих пор нет ни переговоров, ни прекращения огня. Вместе с тем немецкий министр подчеркнул, если такое прекращение огня начнется, ООН, НАТО и ЕС должны обсудить обеспечение перемирия.

"Очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы играла бы здесь определенную роль", — отметил глава минобороны ФРГ.

Какова именно эта роль, Писториус не уточнил. По его словам, это будет зависеть от условий прекращения огня и мандата миротворческих сил, которые должны принять как Украина, так и Россия.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал страну, которую следует принудить к мирным переговорам. По его словам, – это РФ.

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