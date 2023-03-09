"Соглашение ничтожное": в МИД Украины высказались о "сотрудничестве" облсовета из Беларуси с оккупированным Крымом

Оккупационное "правительство" Крыма заключило соглашение с Витебским областным исполкомом Беларуси о торгово-экономическом сотрудничестве. В МИД Украины назвали соглашение ничтожным.

Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал в Сети.

Он подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины.

"МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на (глава Витебского облсовета – ред.) Александра Субботина как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности Украины", – говорится в заявлении пресс-секретаря министерства.

Николенко добавил, что посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в белорусский МИД.

Напомним, накануне МИД Украины после истерики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пришлось опровергать причастность государства к атакам на российский самолет А-50 на аэродроме в "Мачулищах".

Отметим, что украинская разведка предупредила, что вскоре военно-политическое командование России планирует устроить масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси, чтобы втянуть РБ в войну.

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