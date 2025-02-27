Соглашение о ископаемых из США: нардеп объяснил, выгодно ли это Украине

По мнению депутата, ситуация с договором есть "win-win (взаимовыгодная – Ред.) и для самого Трампа, и для Украины".

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых является выигрышным для обеих сторон.

Об этом передает "Эспрессо".

По его словам, речь идет исключительно о рамочном соглашении. Уже после ее утверждения нужно будет производить наработки для настоящего международного договора. А уже этот второй договор будет ратифицировать Верховная Рада.

Почему нет официальной версии документа

Депутат объяснил, почему нет официальной версии документа, хотя ранее в СМИ появился текст этого соглашения.

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"Сегодня кто-то поднял вопрос: почему мы не видим официальной версии? По очень простой причине – потому что на самом деле этот текст еще не был подписан официально. А вы знаете, что бывают в международной политике, в международной дипломатии такие ситуации, когда переговоры происходят до последней минуты до подписания. .

По мнению депутата, ситуация с договором есть "win-win (взаимовыгодная – Ред.) и для самого Трампа, и для Украины".

Намек на Будапештский меморандум

"Там есть интересное положение, такой намек на Будапештский меморандум. То есть напоминание американской стороне о том, что Украина отдала свое ядерное оружие. И, соответственно, логический вывод, вытекающий из того, что необходимо и дальше поддерживать Украину", – говорит нардеп.

Экономическое восстановление Украины

"Речь идет о том, что Украина не будет привлекать страны или государства, которые враждебно относились к Украине. Знаете, вопрос: а что подразумевается? Намек на что? У меня есть версия, что это, пожалуй, американская сторона настаивала. И это может быть намеком на Китай", – предположил Мережко.

Признак субъектности

По мнению нардепа, это соглашение является "серьезной дипломатической победой" Украины.

"Еще один такой момент: это соглашение – это признак нашей субъектности. Потому что нашим переговорщикам, нашим дипломатам, начиная с главного дипломата – президента, с самого начала нужно было отстаивать интересы. При чем перед нашим крупнейшим союзником, партнером, от которого во многих вопросах мы зависим, но, несмотря на это, мешал подстоять государству".

Напомним, Украина и США готовы подписать соглашение о ископаемых.

Ранее министр финансов США рассказал, какая гарантия для Украины содержится в соглашении о недрах.

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