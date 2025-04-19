Соглашение о ископаемых не связано с прекращением огня: громкое заявление Госдепа

Флаг США. / © Pexels

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Соглашение о полезных ископаемых, которое Вашингтон планирует подписать с Киевом, не связано с процессом урегулирования войны в Украине .

Об этом заявила спикер американского Госдепа Темми Брюс в эфире Fox Business.

"Это нечто отдельное. Оно не касается переговоров о прекращении огня и не является частью договоренностей, направленных на пресечение этой катастрофы", - высказалась американская чиновник.

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Она также заявила, что Вашингтон не намерен "месяцами или годами" медлить с процессом урегулирования войны в Украине. По словам Брюс, Киев и Москва должны быть готовы, что Штаты могут выйти из переговорного процесса, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству".

"Война должна закончиться. Госсекретарь сказал, что нужно всего несколько недель, чтобы понять, серьезно ли Россия настроена на мир. Мы несем ответственность перед всем миром. Мы самые большие сторонники Украины. И наша цель - положить этому конец", - заявила представитель Госдепа.

Кроме того, Брюс отметила, что 17 апреля на встрече в Париже европейские партнеры "осознали необходимость совместных действий" для достижения прекращения огня. в свою очередь, Соединенные Штаты на данном этапе испытывают "значительный энтузиазм" по завершению войны.

Напомним, The Wall Street Journal пишет о том, что Белый дом представил план контроля за прекращением огня в Украине. В ходе встречи Киев четко дал понять, что это соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности.

Дата публикации 08:24, 19.04.25 Количество просмотров 14 Экстренно! США могут признать Крым российским?