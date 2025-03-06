Соглашение об ископаемых: США выдвинули новое условие Украине — Bloomberg

В Вашингтоне хотят, чтобы президент Владимир Зеленский согласился встать на путь перемирия и переговоров с Москвой.

Для подписания соглашения о полезных ископаемых Соединенные Штаты требуют от Украины согласия на скорейшее прекращение огня.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что США "дали понять", что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится встать на путь перемирия и переговоров с Москвой.

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Собеседники Bloomberg утверждают, что это дополнительное условие стало единственной причиной, по которой соглашение между Украиной и США до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о том, что они готовы к этому.

Ссылаясь на свои источники, предполагается, что в ближайшие дни ситуация с соглашением может продвинуться, поскольку украинские и американские официальные лица могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен поехать на следующей неделе. Другие официальные лица предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп, как известно, меняет свое мнение.

Напомним, журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что переговоры США и Украины по прекращению войны начнутся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.

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