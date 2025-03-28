Соглашение о недрах: дипломат сказал, может ли Украина согласиться на условия США

Украинский дипломат Андрей Дещица / © УНИАН

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Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами — это сложная смесь бизнеса и политики. Но, в любом случае, Украина не должна соглашаться на полное использование своих ресурсов иностранным государством.

Такое мнение высказал Андрей Дещица, украинский дипломат, и. о. министра иностранных дел Украины в феврале-июне 2014 года в интервью журналистке TSN.ua Кристине Зеленюк.

«То, что происходит вокруг этого соглашения [о полезных ископаемых — ред.], это примерно такая же ситуация, такой же сценарий, что происходит вообще. Что касается позиции и политики Соединенных Штатов, она очень часто меняется, и она очень непредсказуема. Это очень опасно для международных отношений, стабильности и безопасности в мире. Что касается непосредственно этого соглашения, я думаю, что мы не можем согласиться на полное использование Украины. Это совершенно нереально. И, конечно, мы видим несколько изменений и подходов к этому соглашению», — отметил Дещица.

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Он отметил, что в такой ситуации команде переговорщиков, главе МИД и президенту Украины очень тяжело «держать удар», особенно потому, что американцы постоянно меняют условия, а Украине приходится на это реагировать.

«Если мы смотрим на это соглашение как на бизнес, то это одно дело. Есть интерес США к нашим недрам, мы можем договориться о бизнесе. Но здесь, к сожалению, есть другой компонент. Это соглашение привязывают к политике безопасности, к вопросам поддержки Украины. И это совершенно меняет акцент. Мы не можем продавать что-либо ради того, чтобы сохранить безопасность. Очевидно, на этом надо играть, нужно найти это среднее золотое зерно, которое удовлетворило бы нас и американскую сторону», — пояснил дипломат.

Он добавил, что ситуацию также усугубляет, что она обсуждается в то время, когда США, Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня. К тому же один из участников переговоров, который пытается быть посредником в достижении мирного взаимопонимания, расположен к одной из сторон.

«Это Соединенные Штаты, расположенные к России. И показывают это свое расположение. Мы находимся в достаточно сложной ситуации. Но, к сожалению, для украинской дипломатии этот период постоянно сложный», — подытожил Андрей Дещица.

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Напомним, условия нового соглашения о полезных ископаемых, которое предложили США, ставят под удар членство Украины в ЕС.