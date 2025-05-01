Соглашение о недрах между США и Украиной: нардеп объяснил, в чем ее важность

Это соглашение с США — стратегическое и предполагает инвестиции в нашу оборону / © facebook.com

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Новое соглашение о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами уже в скором времени будет представлено на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

По его словам, сегодня, 1 мая, премьер-министр Денис Шмигаль представит соглашение на согласительном совете лидерам парламентских фракций.

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«Я думаю, что уже на следующей пленарной неделе это соглашение будет рассматриваться в стенах парламента», — отметил Нагорняк.

Он подчеркнул, что депутаты намерены внимательно изучить каждый абзац документа, поскольку это стратегический вопрос для Украины.

«Украинский парламент должен согласовать это соглашение, потому что для нас важно сохранить партнерство с Соединенными Штатами», — подчеркнул нардеп.

По словам Нагорняка, в соглашении идет речь о возможной поставке Украине новых видов вооружения, а также о создании фонда, в который США будут инвестировать эти ресурсы.

«Это не старое оружие, а именно новое — как инвестиция Соединенных Штатов в нашу оборону», — добавил он.

Парламентарий считает, что Украина должна занять государственную позицию и осознавать стратегичность этого документа как для США, так и для Украины.

Также он подчеркнул, что нынешний вариант соглашения более выгоден для Украины, чем первоначальный.

«Первый проект был совсем кабален, не учитывал интересы Украины. Сейчас же совсем другое дело», — заявил Нагорняк.

По его мнению, лучшая гарантия безопасности — это оружие и подготовленные люди, способные его использовать.

Напомним, 30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Она предоставляет США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и газ.

В СНБО уже прокомментировали подписание соглашения, отметив, что это является важным шагом для нашей страны. Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что после этого Украина и США должны будут подписать еще два технических соглашения — о создании совместного инвестиционного фонда и о его финансировании.