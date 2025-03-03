Соглашение о недрах подпишут в ближайшее время – конгрессмен США

Также конгрессмен подчеркнул, что Европа должна активнее присоединиться к процессу и выполнить часть договоренностей.

Республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки.

Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсети X после переговоров с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки, что приведет к крепкому долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это в конечном итоге будет способствовать укреплению безопасности", — написал Фицпатрик.

Также конгрессмен подчеркнул, что Европа должна активнее присоединиться к процессу и выполнить часть договоренностей. По его словам, для этого "будут подходящие мандаты".

В то же время Ермак сообщил о своем разговоре с Фицпатриком, в ходе которого обсуждались вопросы справедливого мира и соглашения о минералах. "Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", – отметил глава ОП.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что соглашение по украинским полезным ископаемым не потеряло своей актуальности. Он пообещал вернуться к этому вопросу в ближайших выступлениях.