Соглашение о недрах с США можно подписать без личной встречи – ОП

Украина готова к развитию событий по подписанию соглашения "в быстром темпе".

На переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предложила подписать соглашение о недрах с США в онлайн-формате.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона в пятницу, 14 марта.

По его словам, Украина готова к развитию событий по подписанию соглашения "в быстром темпе".

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"Для этого можно встретиться на территории США или Украины или третьей страны. Это возможно. Или существует формат подписания онлайн", — сказал заместитель председателя ОП.

Игорь Жовква добавил, что американская сторона приняла эту информацию во внимание.

Напомним, во вторник, 11 марта, в городе Джидда (Саудовская Аравия) прошли переговоры украинской и американской делегаций. По информации СМИ, Украина предлагала представителям США подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов, но американцы взяли паузу в этом вопросе.

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