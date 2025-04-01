Соглашение о полезных ископаемых: Бербок напомнила о договоренностях Украины с ЕС

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок / © Associated Press

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Соглашение США и Украины о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС.

Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой 1 апреля.

Украина и Евросоюз, напомнила Бербок, ранее уже договорились о том, что любое новое соглашение должно быть совместимым с законодательством ЕС.

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«В конце концов это наш европейский континент. Конечно, мы тоже ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами», — сказала она.

Отметим, Андрей Сибига подтвердил , что Украина официальными дипломатическими каналами 28 марта получила от США расширенный текст соглашения о редкоземельных металлах. Украинская сторона уже приступила к проработке документа и провела первый раунд консультаций с США.

«Очень важно, чтобы мы вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон и взаимоприемлемый. Важно отметить, что это соглашение не может противоречить нашей интеграции в Евросоюз и это одна из наших принципиальных позиций», — отметил глава МИД Украины.

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