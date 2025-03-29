Соглашение о полезных ископаемых: что получит Украина и подпишут ли ее в нынешнем варианте

Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых / © Getty Images

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Нынешний вариант соглашения о полезных ископаемых Украины, как и предыдущий, не содержит гарантий безопасности и сформулирован как способ для Украины возместить США средства. Это вызывает серьезную обеспокоенность в Киеве.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимных представителей Украины и США.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал корреспондентам, что в настоящее время соглашение, предложенное к подписанию, выглядит так, будто «Украина была в войне с США, проиграла, захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации».

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Еще один бывший украинский политик, ознакомленный с переговорами, назвал новый вариант соглашения о полезных ископаемых «лишь первоначальной переговорной позицией США», однако добавил, что оно «ужасно для Украины».

«Нет никаких шансов, что она будет подписана в таком варианте», — отметил он.

В то же время некоторые американские чиновники, которые следят за переговорным процессом, считают, что возникшие проблемы вокруг нового соглашения о редкоземельных ресурсах можно решить. Это можно сделать путем «дополнительных переговоров», как отмечают в The Washington Post.

Напомним, президент США Дональд Трамп стремится, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров по завершению войны. Содействовать этому может заключение соглашения о редкоземельных ресурсах, которое собираются подписать США и Украина. В СМИ на днях распространяются разные мнения по поводу того, когда администрации обоих государств готовятся заключить соглашение, однако в настоящее время этот процесс все еще находится на стадии выяснения деталей.

Перед этим в Reuters сообщалось, что есть определенные успехи в заключении соглашения об украинских редкоземельных металлах, о которых Дональд Трамп планирует объявить во время своего выступления по итогам первого месяца деятельности.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной может быть заключено на следующей неделе.