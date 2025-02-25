Соглашение о полезных ископаемых из США: что оно предусматривает и защитит ли от агрессии РФ

Детали договора все еще проговариваются, но новый вариант содержит более выгодные условия для Украины.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Белый дом для подписания соглашения, предусматривающего передачу части доходов Украины от природных ресурсов США.

Обновленное соглашение между Украиной и США о совместной добыче полезных ископаемых близится к подписанию, но ключевые детали все еще обсуждаются.

Как сообщают СМИ, обновленный проект соглашения содержит более благоприятные условия для Украины, по сравнению с предыдущими вариантами.

О чем идет речь в новом варианте договора и говорится ли о безопасности для Украины – читайте в материале ТСН.ua.

"Каральные условия"

The Economist раскрыл детали первоначального варианта соглашения между США и Украиной, которое Зеленский отказался подписать из-за несправедливых условий.

Источники издания назвали переговоры "вымогательством". В Киеве опасаются, что ДональдУ Трамп может остановить военную помощь, заблокировать доступ к Starlink или ускорить переговоры с Путиным, если Украина отклонит соглашение.

The Economist отмечает, что идея соглашения возникла у Украины. Зная, что деньги и выгода – это чувствительное место Трампа, Зеленский предложил предоставить американцам доступ к полезным ископаемым в обмен на будущую военную помощь и приглашение в НАТО. Но Трамп "перевернул все вверх дном", заявив, что Украина должна отдать свои ресурсы в качестве компенсации за уже оказанную ей помощь.

В издании отмечают, что соглашение имело три версии:

"плохая";

"лучшая";

"катастрофически".

Первое, "плохое" соглашение по ресурсам представил министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в Киеве. Он дал Зеленскому час подписать документ, но украинский президент попросил больше времени.

"Лучшее" соглашение привезли спецпредставитель Трампа Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Венс на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Как и в первом варианте, в нем не было обязательств по военной помощи Украине, кроме одного пункта о защите фактически добытых полезных ископаемых.

Последнее соглашение требует от Украины передавать половину доходов от природных ресурсов и портов в американский инвестиционный фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов. Украина считает это долгом, а не инвестициями и настаивает, что помощь США была грантом.

Украинские чиновники отрицают, что хотя последняя версия будет удерживать деньги в стране, в свою очередь США будут претендовать на владение как активами, так и инвестициями, что больше похоже на экономический захват, чем на инвестиции. Кроме того, Зеленский настаивает, что Украине нужно "что-то ощутимое".

Переговоры зашли в тупик: у США нет четкой стратегии, а Украина отказывается от невыгодных условий.

The Economist предполагает, что жесткие условия могут быть наказанием Зеленскому за несогласие, а Белый дом может применить дополнительное давление, например через Starlink.

Обновлено соглашение о полезных ископаемых – что оно предусматривает

The New York Times передает, что связь обновленного соглашения с прекращением российской агрессии и гарантиями безопасности для Украины остается неясной.

Обсуждаемое соглашение содержит более благоприятные условия для Украины по сравнению с предыдущими вариантами, но не включает гарантий безопасности, которые требует Киев.

Вариант соглашения между США и Украиной, пересматривавший The Times, больше не содержит требования, чтобы Украина обязалась передать Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов дохода от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералами.

Кроме того, Украина не обязана будет вернуть двойное значение будущей американской помощи, как это было в предыдущем проекте.

В частности новый проект соглашения также не предусматривает конкретных гарантий безопасности от США.

Согласно обновленным условиям Украина будет передавать половину доходов от будущей монетизации природных ресурсов в фонд, где США будут иметь максимально разрешенный законодательством процент финансового интереса. Эти средства будут реинвестироваться в Украину, но детали по распределению доходов остаются неясными.

Белый дом утверждает, что экономическое присутствие США в Украине само по себе будет сдерживать Россию. Однако Украина настаивает на получении военной поддержки и гарантий безопасности, пока не включенных в соглашение. Переговоры продолжаются, и условия могут изменяться.

В свою очередь, издание Axios сообщает, что экономическое соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах содержит проекты на оккупированных территориях, а вышеупомянутый Инвестиционный фонд восстановления будет руководствоваться США и Украиной.

В тексте соглашения речь не идет о гарантиях безопасности для Украины.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал обновленное соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах, пишет Politico.

Он считает ее более выгодной для Украины, чем предыдущий вариант. Джонсон назвал документ важным шагом в сотрудничестве, сравнив его с программой лендлиза во время Второй мировой войны.

Также экспремьер отметил, что хотя условия могут казаться сложными для Украины, это необходимый этап в отношениях с США.

Россия готова к сотрудничеству?

По словам кремлевского диктатора Владимира Путина, Москва готова предложить США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов, в том числе на территории оккупированного Донбасса.

Путин также заявил, что Россия "не имеет ничего против" существования украинской государственности, однако, по его словам, Украина не должна использоваться в качестве плацдарма для действий против РФ.

Кроме того, президент РФ заявил, что Трамп якобы стремится нормализовать ситуацию в Украине, а Владимир Зеленский, по его словам, этому мешает.

В чем выгода для Украины

Экспредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что американо-украинское соглашение о полезных ископаемых может принести Украине значительные преимущества. Он отмечает, что, хотя требование президента США Дональда Трампа по поводу соглашения может казаться циничным, оно на самом деле может быть выгодно обеим сторонам. Волкер подчеркивает, что соглашение свяжет США и Украину экономическими интересами, что укрепит их сотрудничество.

"Теперь, когда американские избиратели вернули Трампа в Белый дом и обеспечили республиканцам большинство в Сенате и в Палате представителей, для США стало политически нежизнеспособным продолжать оказывать огромные объемы военной помощи Украине за счет налогоплательщиков", — считает бывший спецпредставитель.

Также читайте Как США шантажируют Украину: что нам даст соглашение о полезных ископаемых и будут ли там гарантии безопасности

Он добавляет, что предоставление военной поддержки, которая оплачивалась бы из будущих доходов Украины в мирное время, "было бы политически устойчивым" и позволило бы Трампу полностью изменить внутренний политический нарратив, утверждая, что Украина платит за себя, а не получает пожертвования от американцев.

Американский президент считает, что возвращение уже оказанной военной помощи США справедливо в отношении его избирателей.

"Поэтому использование будущих доходов для оплаты военной помощи будет рассматриваться как деловая операция, выгодная обеим сторонам", – сказал эксперт, отмечая, что Трамп является "деловым человеком".

Поэтому такое соглашение закрепило бы заинтересованность США в завершении войны, что выгодно для Украины.

Волкер также призвал отбросить эмоции и посмотреть на соглашение прагматично, ведь оно может принести значительные и устойчивые выгоды для Украины, поэтому укрласти его следует как можно быстрее.

Есть ли возможность не подписывать соглашение

Президент Зеленский отметил, что соглашение с США о полезных ископаемых должно быть выгодным для обеих сторон, с защитой интересов Украины и американского бизнеса.

В случае, если такой договор для какой-либо из сторон не приемлем, то это нельзя считать партнерскими отношениями.

"Значит, во-первых, у стратегических партнеров должно быть желание подписывать соглашение. Соглашение между нами и партнерами должно быть без скандала, а наоборот, win-win для наших народов. Или для американского бизнеса и для нашего бизнеса и народа. Я считаю, что вот такое соглашение нужно подписывать", – сказал президент 23 февраля во время пресс-конференции "2 ".

Президент отметил, что Украина сейчас получает помощь от США, но она базируется на прошлых договоренностях и пока не поступила полностью.

Зеленский подчеркнул, что поставки помощи не остановлены, но новая помощь пока не объявлена.

Украина готова обсудить условия предоставления помощи и ратификации соглашения, которое может быть подписано, а затем ратифицировано парламентом. Президент также отметил, что во время встречи с президентом США нужно окончательно согласовать все детали соглашения, чтобы оно было выгодно обеим сторонам.

ЕС сделал Украине собственное предложение по ресурсам

По сообщению издания Politico. Европейский Союз выдвинул Украине свое предложение о сотрудничестве в сфере добычи критически важных материалов.

Еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурное во время визита в Киев подчеркнул, что у Украины есть 21 из 30 ключевых ресурсов, необходимых ЕС, и заверил в стремлении к равноправному партнерству.

"Европа никогда не будет настаивать на условиях, которые будут невыгодны для Украины", – заявил Сежурное.

США же, согласно требованиям Трампа, требуют от Украины уступок, в частности компенсацию в 500 миллиардов долларов за помощь.

Зеленский уже отклонил два варианта американского соглашения, которое, по данным The New York Times, предусматривало передачу прав на полезные ископаемые и инфраструктуру.

Украина, имея значительные залежи стратегических ресурсов (литий, титан, уран и т.п.), оказалась перед выбором между американским соглашением с финансовыми обязательствами и европейским предложением, обещающим взаимовыгодное сотрудничество.

Украина, имеющая значительные залежи стратегически важных ресурсов, в частности лития, титана, урана, нефти и газа, оказалась перед выбором между американским соглашением с финансовыми обязательствами и европейским предложением, которое обещает декларирующее взаимовыгодные условия.

Также читайте Не спешите обвинять США в предательстве: политолог оценил смену риторики Трампа

Народный депутат Богдан Кицак считает, что в случае заключения соглашения с ЕС, европейские партнеры будут финансово вкладываться в Украину и им придется защищать ее и предоставлять гарантии безопасности.

Представитель Европейской комиссии Томас Ренье опроверг информацию о соглашении и сообщил, что такому сотрудничеству уже четыре года.

"Нет предложения. С 2021 года у ЕС есть официальное партнерство с Украиной по критическому сырью, которое формализовано меморандумом о взаимопонимании. Следовательно, это датируется четырьмя годами назад", – заявил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что это сотрудничество направлено не только на обеспечение безопасности цепочек поставок для Евросоюза, но и на содействие созданию местной ценности и развитию потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал какие условия для завершения войны в 2025 году выдвигают Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.