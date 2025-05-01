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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Соглашение о полезных ископаемых: Бессент заявил о "козырях" в руках Зеленского

Бессент считает, что Трамп соглашением о недрах «раздал Зеленскому роял-флеш».

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Зеленский получил от Трампа «роял-флеш» для переговоров с Путиным / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американского лидера Дональда Трампа не просто соглашение о полезных ископаемых, а настоящий «роял-флеш» в мирных переговорах с Путиным.

Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox Business на следующий день после подписания соглашения о недрах между Украиной и США.

«Вы помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: у вас нет козырей? Ну, теперь президент Трамп раздал ему роял-флеш», — заявил Бессент.

Он добавил, что теперь можно открыть эти «карты» кремлевским властям, чтобы в Москве убедились, что между народами США и Украины «нет разногласий» в целях.

Для справки, роял-флэш (royal flush) является лучшей комбинацией карт в игре в покер. Чтобы заявить роял-флеш, игрок должен иметь на руках пять карт одной масти от десятки до туза.

Напомним, Трамп повторил свои обвинения в адрес Зеленского, который якобы не хочет уступать «не имея козырей на руках». Американский президент также отметил, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским.

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