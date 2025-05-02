Соглашение о полезных ископаемых: как команда Трампа хочет использовать ее в своей внешней политике

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа считает соглашение о полезных ископаемых с Украиной моделью для дальнейших международных договоренностей. Это отражает стратегию Трампа — использовать влияние внешней политики США для получения активов и прибыли от инвестиций за рубежом.

Об этом пишет Bloomberg.

Подписанное соглашение о полезных ископаемых предоставляет США привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов Украины. Это соглашение являлось ключевым требованием Трампа для продолжения помощи Киеву в противостоянии российскому вторжению.

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Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что американские чиновники рассматривают соглашение с Украиной как способ дать американскому народу возможность участвовать в экономическом росте регионов, которые обычно поддерживаются Штатами через гранты или займы.

Этот чиновник описал соглашение как проявление намерения Трампа использовать внешнюю политику для добавления в баланс США активов, а не обязательств.

Отдельно спецпредставитель американского президента по Африке Массад Булос сообщил, что США продвигают мирное соглашение между Конго и Руандой. Оно также будет содержать отдельные двусторонние соглашения по поводу полезных ископаемых с каждой из сторон.

«Это полностью соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность — это национальная безопасность, и это действительно согласуется с приверженностью Трампа к заключению соглашений, а не традиционной дипломатии«, — отметила экс-чиновница администрации Джо Байдена, а ныне директор Инициативы трансатлантической безопасности в Атлантическом совете Торри Тауссиг.

Однако остаются значительные вопросы относительно перспектив соглашения с Украиной. Все потому, что много потенциальных месторождений нуждается в дальнейших исследованиях и инвестициях, чтобы стать коммерчески привлекательными. А некоторые месторождения расположены поблизости или за линией фронта.

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, стороны еще должны финализировать два технических соглашения, которые определят, как будет работать фонд. По ее словам, это может занять несколько месяцев.

В более широком контексте еще необходимо провести переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве, но пока не смог добиться длительного прекращения огня — РФ продолжает авиаудары по украинским городам и объектам.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых четко сигнализирует России о приверженности Белого дома мирному процессу, основанному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе.

Заметим, что в то же время соглашение о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности. Вместе с тем, оно не требует от Украины возвращения сотен миллиардов долларов помощи от США, уже предоставленной с начала полномасштабной войны.