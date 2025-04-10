Соглашение о полезных ископаемых: когда и где начнутся технические консультации Украины и США

Соглашение о ископаемых / © ТСН.ua

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Технические консультации по соглашению по минералам из США с участием команд Министерств юстиции и экономики Украины состоятся завтра, в пятницу, в Вашингтоне, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, передает «Интерфакс».

«Но одно я могу подтвердить наверняка: ничто в соглашении не может быть согласовано Украиной таким образом, чтобы взорвать существующие обязательства, которые есть у Украины, в том числе финансовые в рамках Ukraine Facility, макрофинансовой помощи, сотрудничества с МВФ», — сказала вице-премьер.

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Стефанишина напомнила, что этот новый проект соглашения, как и предыдущий рамочный, был предложен Соединенными Штатами.

Она подчеркнула, что Украина ведет переговоры по соглашениям, направленным на аккумулирование ресурсов для реинвестирования в страну.

«Текст, представленный Украине, не является полностью отражающим подход Украины, поэтому наша техническая команда будет работать в пятницу над тем, чтобы сбалансировать его, что позволит нам иметь очень простые, понятные принципы, на которых будет базироваться будущий текст соглашения», — отметила она.

В то же время Стефанишин отметила, что переговорная команда рассматривает это соглашение с США как большую возможность, которая действительно может помочь Украине продвинуться в этой войне.

Напомним, 1 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская команды работают над новым «драфтом» соглашения о полезных ископаемых. Глава государства отметил, что вопроса НАТО в этом соглашении нет. В то же время он подчеркнул, что соглашение не может идти вопреки будущему Украины в ЕС.