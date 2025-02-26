Соглашение о полезных ископаемых: когда и как его подпишут

Подписание состоится в присутствии президентов, после чего начнется работа по имплементации договоренностей.

Украина и США готовятся к подписанию предварительного соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, которое будет связано с гарантиями безопасности для нашего государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, в рамках визита украинская делегация, в состав которой войдут представители правительства, будет иметь полномочия подписать предварительное соглашение после того, как президенты Украины и США достигнут договоренностей по гарантиям безопасности.

“В присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией договоренностей по гарантиям безопасности”, – отметил Шмыгаль.

Кроме того, после этого начнется разработка конкретного соглашения по созданию совместного украинско-американского фонда для восстановления Украины.

Такой фонд станет важным шагом в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Раскрыто детали соглашения из США по ископаемому.

Напомним, Шмыгаль рассказал о том, как потенциальное соглашение с США о полезных ископаемых отреагировали европейские партнеры, и повлияет ли это как-то на вступление государства в Евросоюз.

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