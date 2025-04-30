Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США: происходящее вокруг судьбоносного документа

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США находятся на финальной стадии / © ТСН.ua

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Украина и США 17 апреля подписали меморандум, удостоверяющий намерение обеих сторон финализировать соглашение о полезных ископаемых.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, исключили.

Теперь, когда обе страны стоят на пороге подписания исторического документа о сотрудничестве, возникли некоторые препятствия.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Что предполагает финальная версия соглашения между Украиной и США

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время продолжается технический перевод соглашения с английского на украинский. Правительство Украины уже проработало текст, согласовало основные моменты с министерствами и готово подписать документ, как только поступит подтверждение от Вашингтона.

Шмигаль рассказал, что соглашение касается общих инвестиций в восстановление Украины между США и Украиной. Ожидается, что она будет подписана в ближайшее время, возможно, уже через сутки. После этого планируется заключение еще двух соглашений – технического и экономического – по созданию и финансированию инвестиционного фонда.

Премьер-министр подчеркнул, что соглашение является партнерским: фонд будет создан на условиях равного участия двух сторон (50/50) в управлении и финансировании.

Шмигаль заявил, что взносы в фонд будут денежными. США могут относить новую военную помощь как свой вклад, но Украина сохраняет контроль над своими природными ресурсами и инфраструктурой.

Украина будет вносить 50% средств через новые лицензии и ренту на полезные ископаемые. Предварительная помощь и долги не относятся к этой сделке.

Фонд будет работать не менее 10 лет, направляя средства на восстановление и развитие украинской экономики. Соглашение также предусматривает снятие таможенных барьеров и привлечение международных партнеров для совместных проектов. Возможны сделки типа «take or pay».

«Да могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам take or pay. То есть оплаты и возьми, или просто оплачиваешь и хочешь — берешь, хочешь — не берешь. Таков принцип», — резюмировал он.

Соглашение о полезных ископаемых близится к подписанию

Украина и США находятся на финальной стадии подготовки важного соглашения о сотрудничестве в сфере природных ресурсов, подписание которого может состояться уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что важным аспектом соглашения является то, что американская сторона согласна причислять в свой вклад только новую военную помощь, оказанную после подписания документа, без учета предыдущих поставок.

Соглашение четко закрепляет сохранение Украиной полного контроля за собственными природными ресурсами и не противоречит евроинтеграционным стремлениям страны.

Bloomberg отмечает, что соглашение о полезных ископаемых рассматривается как стратегический шаг в долгосрочной перспективе, направленный на поддержку восстановления и модернизации Украины после разрушительных последствий российской агрессии.

«Препятствия в последнюю минуту»

Когда все вроде бы уже было готово, Украина и США столкнулись с «препятствиями» на финишной прямой к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, сообщает Financial Times.

Как отмечает издание ключевой точкой разногласий, стало требование американской стороны одновременно подписать как рамочное соглашение, так и детальный документ о создании инвестиционного фонда. В свою очередь, украинские представители настаивают на необходимости парламентской ратификации документа, что и стало причиной временной задержки.

Financial Times отмечает, что планируемое соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного механизма для развития добывающей промышленности, энергетического сектора и сопутствующих технологий в Украине.

Но, как сообщают источники FT, проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, а команда Бессента сообщила, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой.

Текущие переговоры стали «напряженными» из-за разницы в подходах к процедуре заключения соглашения. Американские представители выразили обеспокоенность тем, что процедура парламентского утверждения может повлиять на прозрачность процесса.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская сторона внесла изменения в соглашение о полезных ископаемых в последнюю минуту.

Однако он оценивает вероятность успешного завершения переговоров как равную, указывая на то, что есть шанс добиться согласия.

«Наша сторона готова подписать. Украинцы решили минувшей ночью внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это. И мы готовы подписать сегодня днем, если они это сделают», — сказал министр.

Напротив заявления Бессента, источник в офисе президента Украины сообщил Суспільному, что Украина не предлагала поправок в проект межправительственного соглашения по недрам и редкоземельным металлам.

США снова давят на Украину

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркивает, что США требуют от Украины подписания сразу трех соглашений по поводу полезных ископаемых. В противном случае Штаты угрожают выйти из мирных переговоров.

Эксперт отмечает, что удовлетворить требование США юридически невозможно.

«США хотят, чтобы Украина сегодня подписала сразу три соглашения относительно полезных ископаемых, а не одно, иначе угрожающих соглашения вообще не будет. (Да, сделок как раз три!). Но это юридически нереально. США снова ломают нас. Если получится, то суды позже аннулируют два из трех соглашений. Несмотря на это, американская сторона настаивает», — написал Милованов в Facebook.

Эксперт разъяснил, что в настоящее время Украина может подписать только межправительственное соглашение.

Две другие — коммерческая и техническая — нуждаются в ратификации парламентом, и если их подпишут принудительно, суды впоследствии их отменят.

США знают об этих юридических ограничениях, но давят на Украину, чтобы одержать скорую политическую победу.

«Но США хотят скорой победы и угрожают уйти с переговоров, если все три соглашения не будут подписаны сегодня», — отметил Милованов.

Соглашение о полезных ископаемых может изменить позицию Трампа

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что подписание соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых может стать важным фактором, который заставит Дональда Трампа пересмотреть свой подход к мирному урегулированию войны в Украине.

По его словам, соглашение создаст дополнительные экономические и политические связи между странами, что усложнит президенту США возможность выйти из переговорного процесса.

«Если у вас есть стратегическое партнерское соглашение, и у вас здесь есть какие-то активы или есть какие-то доходы, вы же не будете эту территорию отдавать прямому конкуренту», — подчеркнул Подоляк.

Советник также указал на то, что Трамп как мировой лидер он заинтересован в демонстрации своей роли в глобальных процессах.

Трампу невозможно выйти, он гораздо больше игрока, чем Россия. И он хочет наоборот закрепить за собой позицию доминантного игрока в глобальном политическом процессе», — объяснил советник.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к коммерческому сотрудничеству с США, что принесет выгоду обеим сторонам.

Подоляк убежден, что Украина должна рационально подходить к партнерству с США, но, без сомнений, будет развивать эти отношения, отстаивая собственные интересы.

Напомним, Трамп потребовал от Зеленского заключить соглашение о полезных ископаемых как можно скорее.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что у Украины и США все еще есть вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения.

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