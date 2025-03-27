Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США: Зеленский рассказал, есть ли продвижение

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соединенные Штаты уже неоднократно изменяли условия соглашения о полезных ископаемых, и пока неясно, является ли последний вариант последним. Поэтому о подписании соглашения пока говорить рано. Более того, вместо рамочного соглашения, которое планировалось подписать раньше, теперь Белый дом предлагает Украине сразу подписывать полный документ, подготовка которого потребует гораздо больше времени.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“У нас очень много этих договоров о полезных ископаемых. И потому я хотел бы к этому подходить не теоретически, а практически. И тогда, когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного. Потому что постоянно меняются условия. И мне кажется, вроде мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а уже потом полное соглашение. А сейчас, я так понимаю, Америка меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение”, — сказал президент.

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Он добавил, что команды Украины и США работают над документом, потому что полное соглашение требует детального изучения, ведь оно должно быть ратифицировано в Верховной Раде и Конгрессе США.

“Но перед этим нужно, чтобы опять-таки юристы поработали. Сначала они работали над одним соглашением, затем над другим. Только договорились о рамочном соглашении — сейчас новое правило. Ну что ж, знаете, мы должны действовать здесь сдержанно, я бы так сказал. Как мы стараемся постоянно действовать. Но о подписании говорить рано. Важно, что Украина сотрудничает с США”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал две страны, которые будут представлять Европу на мирных переговорах. Это решение было принято на украинском саммите в Париже.