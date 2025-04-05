рамп заявил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Украине / © Getty Images

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Украина использовала предложение о добыче ценных металлов, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к продлению поддержки Киева.

Об этом пишет Politico.

«Предложение о ценных металлах было явным моментом безопасности для Украины. Она имеет критически важные ресурсы, такие как титан, уран и другие. И если Россия получит эти ресурсы, это будет катастрофой для союзников Киева», — сказал один из высокопоставленных чиновников, знакомый с переговорами.

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Однако эта «игра полезных ископаемых» с тех пор превратилась в политическую катастрофу, и Украина может даже не получить всех обещанных ею огромных ресурсов, отмечает Politico. К тому же добыча любого ископаемого обойдется в миллиарды и может занять десятилетия — а это вовсе не те сроки, которые представлял себе Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение об ископаемых в обмен на гарантии от Киева — о прекращении огня. Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что Трамп теперь хочет более «выгодных условий», чем те, что были в предыдущем тексте соглашения, которое не удалось подписать 28 февраля.

Впрочем, если документ таки будет подписан, он в значительной степени будет касаться и украинского юга, где сейчас ведутся боевые действия. Например, на территории Запорожской области есть месторождения редкоземельных металлов.

Текст соглашения об ископаемых, который готовили к 28 февраля, попал в СМИ.

В нем было всеобщее описание того, что именно планируют добывать вместе Украина и США. В документе упоминаются месторождения полезного ископаемого, нефти, природного газа и других добывающих материалов.

В основном медиа в контексте соглашения пишут о редкоземельных металлах. Это 17 химических элементов, которые в таблице Менделеева следуют за лантаном. Это такие металлы как церий, эрбий, гольмий и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта обнародовал сообщение в соцсети X, в котором подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с президентом США. По его словам, украинская сторона стремится «очень быстро» пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о «сильном окончательном соглашении».

24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения, президент России Владимир Путин предложил США совместно добывать редкоземельные металлы на временно оккупированных территориях Украины.