Соглашение о полезных ископаемых ратифицировано: в Раде рассказали о дальнейших шагах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © УНІАН

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Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, ратифицировала соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между Украиной и США. После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским начнется второй этап, на котором должны быть согласованы два технических соглашения о создании совместного инвестиционного фонда и внутренних правилах его деятельности.

Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

По его словам, в законодательстве США нет требований по ратификации Конгрессом подобных соглашений с другими государствами. Но по украинским законам парламент должен одобрить соглашение, потому что оно содержит положения о налогах, сборах и платежах в инвестиционный Фонд восстановления.

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Давид Арахамия добавил, что президент Украины может поставить свою подпись на законопроекте о ратификации соглашения уже завтра.

«После ратификации мы переходим ко второму этапу. Наши переговорщики от правительства должны завершить процесс согласования и подписания двух других, более технических соглашений по созданию совместного учреждения, где “три на три“ будут решать судьбу инвестиционных проектов, которые будет финансировать этот фонд. Три человека — с украинской стороны, три человека — с американской», — пояснил председатель фракции «Слуга народа».

По предварительным оценкам, на подготовку и подписание двух технических соглашений уйдет около месяца.

«Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и заработает», — сказал нардеп.

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В то же время, по информации Давида Арахамии, ратифицированное соглашение о недрах уже вызвало заинтересованность инвесторов из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и других государств.

Напомним, США и Украина договорились, как будут делить прибыль от добычи украинских полезных ископаемых. В то же время доходы и взносы нового инвестиционного фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США.