- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Соглашение о полезных ископаемых ратифицировано: в Раде рассказали о дальнейших шагах
После подписания законопроекта начнется этап подготовки технических соглашений по созданию и работе совместного инвестиционного фонда Украины и США
Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, ратифицировала соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между Украиной и США. После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским начнется второй этап, на котором должны быть согласованы два технических соглашения о создании совместного инвестиционного фонда и внутренних правилах его деятельности.
Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
По его словам, в законодательстве США нет требований по ратификации Конгрессом подобных соглашений с другими государствами. Но по украинским законам парламент должен одобрить соглашение, потому что оно содержит положения о налогах, сборах и платежах в инвестиционный Фонд восстановления.
Давид Арахамия добавил, что президент Украины может поставить свою подпись на законопроекте о ратификации соглашения уже завтра.
«После ратификации мы переходим ко второму этапу. Наши переговорщики от правительства должны завершить процесс согласования и подписания двух других, более технических соглашений по созданию совместного учреждения, где “три на три“ будут решать судьбу инвестиционных проектов, которые будет финансировать этот фонд. Три человека — с украинской стороны, три человека — с американской», — пояснил председатель фракции «Слуга народа».
По предварительным оценкам, на подготовку и подписание двух технических соглашений уйдет около месяца.
«Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и заработает», — сказал нардеп.
В то же время, по информации Давида Арахамии, ратифицированное соглашение о недрах уже вызвало заинтересованность инвесторов из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и других государств.
Напомним, США и Украина договорились, как будут делить прибыль от добычи украинских полезных ископаемых. В то же время доходы и взносы нового инвестиционного фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США.