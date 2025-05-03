Соглашение о полезных ископаемых: российские депутаты от бессилия высмеивают договор, но Путину невесело

Владимир Путин / © Getty Images

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В Москве растет обеспокоенность тем, что Россия может потерять свое преимущество в переговорах с Соединенными Штатами о войне в Украине теперь, когда Киев наконец-то подписал соглашение об экономическом партнерстве с Вашингтоном.

Об этом сообщает The Wahsington Post.

Издание напоминает, что в начале своей политической карьеры Дональд Трамп демонстрировал позицию, близкую к защите интересов России. Однако в последнее время риторика Вашингтона изменилась, а заключение договоренности с Украиной вызвало острую реакцию Кремля.

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В частности, российские официальные лица на этой неделе высмеяли соглашение, а один из сенаторов Алексей Пушков заявил, что он является «еще одним важным шагом к колонизации Украины».

Замглавы парламентского комитета по международным делам Алексей Чепа поддержал его, заявив, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от Соединенных Штатов.

«Это соглашение, по сути, превратило Украину в минерально-сырьевую колонию», — заявил он российским журналистам.

Однако за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет обеспокоенность тем, что это соглашение может стать новым союзом между США и Украиной, способным закрыть окно возможностей для России заключить мирное соглашение по Украине на выгодных условиях.

По словам российского чиновника и аналитиков, любой поворот в этих потеплевших американо-российских отношениях может затмить празднование Путиным 9 мая 80-й годовщины победы над нацистской Германией и усилить давление на Россию с целью заставить ее согласиться на более существенное прекращение огня.

Напомним, что соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая.

Накануне Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления потенциально принесет его стране большую прибыль 350 миллиардов долларов — сумма, которую, по его утверждению, США вложили в помощь Украине во время полномасштабного вторжения России.

СМИ пишут, что ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализуемых в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт.