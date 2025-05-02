Соглашение о полезных ископаемых: Шмыгаль раскрыл детали об Инвестиционном фонде восстановления

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль описал основные положения соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Он будет создан в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Об этом глава правительства рассказал во время выступления в парламенте и сообщил в Сети.

Напомним, что украинское правительство направило в Верховную Раду для ратификации соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Реклама

Основные положения соглашения об Инвестиционном фонде восстановления

Будет создан Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях будут управлять Украина и США. Ни одна из сторон не будет иметь преимущества в фонде. Все решения будут приниматься вместе.

Фонд будет инструментом инвестиций в Украину, а не механизмом передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за государством.

Фонд наполняется Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50. С американской стороны это будут денежные взносы или новая военная помощь.

В течение первых 10 лет доходы фонда не будут выводиться из Украины , а будут реинвестироваться в государство.

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». То есть на продукцию будет гарантирован спрос.

Фонд через американское агентство DFC привлечет новейшие технологии из США и Европы, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.

Доходы фонда не облагаются ни США, ни Украиной. Критические ископаемые, экспортируемые в США, не облагаются пошлинами. Шмыгаль указал, что в нынешних условиях это дает уникальные возможности для развития торговли.

Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

«Учитывая масштабность соглашения, нужны еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, поэтому процесс его создания — это не один день и не одно решение», — отметил премьер-министр Украины.

Он добавил, что Кабмин рассчитывает на поддержку народных депутатов относительно быстрой ратификации этого соглашения и дальнейшего сотрудничества для его успешной реализации.

Шмыгаль убежден, что соглашение станет основой новых отношений с США, которые нужны Украине для защиты государственности в войне и восстановления страны после нее.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент 30 апреля подписали соглашение о полезных ископаемых. Согласно ему, США получат привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Также будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

По словам Свириденко, Инвестиционный фонд по восстановлению станет мощным инструментом для привлечения как финансов, так и инновационных технологий. Как объяснила министр, чем больше будет инвестиций и успешных проектов, тем больше возможностей будет для того, чтобы обе страны зарабатывали.

Министр экономики Украины также сообщила, что Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о полезных ископаемых как можно быстрее.