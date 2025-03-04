Соглашение о полезных ископаемых: Шмыгаль сообщил о дальнейших планах

Конкретные условия сотрудничества между Украиной и США по ископаемым и инвестиционному фонду до сих пор не определены.

Соглашение с США, подготовленное совместно Кабинетом министров Украины и администрацией Белого дома, является лишь "рамочным", то есть содержит предварительные договоренности и определяет намерения сотрудничества, условия которого будут определяться позже.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.

По словам Шмыгаля, этот документ закрепляет договоренность между Украиной и США о создании конкретного инвестиционного фонда.

"Мы действительно подготовили совместно с администрацией президента США текст предварительного соглашения, которое предусматривает договоренность о следующей работе над конкретным международным соглашением по созданию инвестиционного фонда. Пока что в этом соглашении описана политическая рамка того, как должен образовываться этот фонд", – отметил премьер.

Он пояснил, что в документе прописано:

готовность совместно образовать инвестиционный фонд;

фонд будет управляться совместно правительствами Украины и США;

взнос Украины составит 50% от будущих доходов от добычи и продажи полезных ископаемых недр, а также связанной с этим инфраструктуры.

По его словам, над следующим международным соглашением, которое будет ратифицироваться Верховной Радой и Конгрессом США, работа еще не начиналась.

"Согласно закону о международных соглашениях и договорах, будет работать соответствующая группа, которая будет иметь соответствующие директивы. И, очевидно, мы будем привлекать международных юристов к такой работе, команду, которая поможет нам качественно, эффективно заключить соответствующий договор с США, который будет предусматривать конкретные элементы международного договора. Сегодня их нет", — отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что существующее соглашение содержит лишь намерение создать инвестиционный фонд.

Напомним, американский конгрессмен от республиканцев Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Также конгрессмен подчеркнул, что Европа должна активнее присоединиться к процессу и выполнить часть договоренностей.

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