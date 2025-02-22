Примет ли Киев такие условия – пока неизвестно.

США предложили Украине новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, которая оказалась еще жестче предыдущего варианта. Документ предусматривает, что 100% собственности будущего фонда будут закреплены именно за американской стороной.

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники.

По информации пятерых должностных лиц, работающих над соглашением, взносы сторон в фонд должны распределяться в соотношении 2:1.

Это означает, что:

Украина вносит две трети будущих поступлений от добычи полезных ископаемых;

США обеспечивают треть, которую уже предоставили в виде военной помощи.

Общий размер фонда предлагается установить на уровне $500 млрд. Документ охватывает не только минеральные ресурсы, но газ и нефть.

Несмотря на масштабность проекта, новое соглашение не содержит никаких гарантий безопасности для Украины. Она носит исключительно коммерческий характер, что вызывает беспокойство среди экспертов и должностных лиц.

Хотя эксперты указывают на наличие больших объемов редкоземельных ископаемых в Украине, точные размеры залежей и экономическая целесообразность их добычи до сих пор не были полноценно исследованы.

Большинство украинских экспертов, вовлеченных в процесс согласования соглашения, считают, что первоочередной задачей является разблокирование сотрудничества с американской стороной, а не сосредоточение на деталях соглашения, выполнение которого может занять значительное время и включать в себя новую американскую администрацию после Трампа.

Предварительную версию соглашения, которое отказался подписать Владимир Зеленский, подвергли критике из-за риска потери контроля над национальными ресурсами. Однако нынешний вариант, по словам источников, еще более жесткий для Украины.

Напомним, одной из причин, по которым президент США Дональд Трамп разозлился на президента Владимира Зеленского, стал отказ подписать соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также: