Соглашение о полезных ископаемых: стало известно, почему Украина и США не подписали его в Джидде

Украина была готова подписать соглашение о полезных ископаемых в Джидде, но США решили взять паузу. Что послужило причиной?
Команды Украины и США продолжают работать над тем, чтобы подписать рамочное соглашение о полезных ископаемых.
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге 21 марта.
Тихий отметил, что Украина была готова подписать соглашение в Джидде, однако американская делегация решила провести дополнительные консультации.
"С американской стороны мы услышали желание дополнительно проконсультироваться в столице. То есть, провести дальше консультации с их стороны по этому соглашению. И, в общем, могу подтвердить, что на сегодняшний день команда украинская и американская по этому соглашению работают. И продолжают диалог, продолжают взаимодействие", – рассказал спикер МИД.
Он также указал, что не будет комментировать всевозможные сообщения в СМИ по поводу соглашения, лишь подчеркнул, что "команды работают".
"И мы, как государство, заинтересованы в этом соглашении. То есть мы считаем, что в целом это сотрудничество Украины с США нужно и нам, и США. Оно позволит действительно развивать наше двустороннее стратегическое партнерство", – добавил Тихий.
Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже в ближайшее время.
Читайте также:
- Соглашение о недрах с США можно подписать без личной встречи – ОП
- Несет ли опасность план Трампа по управлению АЭС Украины — разбор The New York Times
- О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИД приоткрыли занавес