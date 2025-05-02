Сделка США с Украиной повлияет на отношения Белого дома с Кремлем, но неизвестно, поможет ли это достичь мира / © ТСН.ua

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Подписание на этой неделе соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США стало прорывом в экономическом сотрудничестве двух государств. Но это вряд ли поможет преодолеть сопротивление российского диктатора Владимира Путина и осуществить мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. И в Белом доме пока не знают, как это изменить.

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Хотя представители администрации Трампа в четверг, 1 мая, публично объявили о заключении сделки как о важном событии, в Белом доме нет единого мнения о том, что делать дальше, сообщили источники. В результате Вашингтону, возможно придется принять трудные решения, в том числе о прямом давлении на Кремль, на что Трамп до сих пор не решался.

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«Больше санкций станут следующим этапом закручивания гаек, если президент захочет пойти по этому пути», — подчеркнул один из собеседников издания.

Предложение сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против РФ введении 500% пошлин для стран, которые до сих пор покупают российскую нефть, газ и алюминий, получило широкую двухпартийную поддержку в Сенате, и, возможно, даже подавляющее большинство. При этом есть сомнения, что дополнительных санкций окажется достаточно для эффективного давления на Путина. За последние месяцы он уже 4 раза встречался со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, но до сих пор отвергает условия мирного соглашения с Украиной, которые предлагают США, даже несмотря на то, что это соглашение дало бы России значительные территориальные приобретения.

Ричард Хаас, бывший глава Совета по международным отношениям США заявил, что позиция России в отношении войны против Украины даже ужесточилась.

«Они ведут войну без передышки, и их четко сформулированная позиция становится все более, а не менее, требовательной и все более далекой от прекращения огня», — сказал Хаас.

Трамп пока не поддержал предложение республиканцев об усилении санкций против Москвы. И именно нежелание президента одобрить дополнительную военную помощь Украине или гарантии безопасности в первую очередь потребовало быстрого заключения стратегического и долгосрочного соглашения о полезных ископаемых. По словам одного из собеседников издания из Минфина США, эта сделка должна показать России, что США «привержены долгосрочному успеху Украины».

Министр финансов Скотт Бессент, который руководил переговорами с Украиной, накануне заявил, что соглашение о недрах окажет положительное влияние на зашедшие в тупик мирные переговоры. Он отметил, что срочность подписания соглашения с Украиной возросла в последние дни, потому что Трамп все больше раздражался из-за усилившихся атак России на украинские города, которые привели к новым жертвам среди мирного населения, и максималистской позиции Кремля в отношении мирных переговоров.

«Это сильный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе», — сказал он в интервью Fox Business.

При этом Ричард Хаас считает, что сделка улучшит напряженные отношения между США и Украиной, но вряд ли изменит ход мирных переговоров.

«Мы не должны переоценивать это. Это не будет заменой долгосрочной военной и разведывательной поддержке США для Украины. Единственный большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной», — сказал Хаас.

Напомним, Подоляк сказал, что изменилось в политике Трампа после встречи в Ватикане. По словам советника руководителя ОПУ, президент США осознает, что на Россию нужно давить.