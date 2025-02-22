Соглашение о полезных ископаемых: Стефанчук сделал важное заявление

Спикер Верховной Рады Украины сообщил, когда начнутся переговоры по соглашению с США о полезных ископаемых.

Со следующей недели Украина будет активно работать над соглашением с США относительно полезных ископаемых.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает NHK.

Стефанчук подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона четких гарантий безопасности, а также стремится как можно скорее организовать встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

"После встречи Зеленского со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения с США... Украина готова работать с партнерами относительно полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности", – отметил спикер Рады, указывая на то, что это соглашение должно сопровождаться соблюдением прав и интересов Украины.

Стефанчук добавил, что Украина намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.

Ранее ТСН.ua сообщал, готов ли Зеленский подписать соглашение о полезных ископаемых.

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