Соглашение о полезных ископаемых: Стефанишина сообщила, на каком этапе переговоры

Министерство юстиции Украины Ольга Стефанишина / © Getty Images

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Украинская делегация в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне в прошлую пятницу передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

«Я не могу сообщать многие детали. Это сам по себе положительный знак, что проходят консультации. Относительно того, что можно говорить на данном этапе: у украинской делегации была возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения», — сказала она в эфире общенационального телемарафона в понедельник.

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«Но я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры, пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно», — добавила она.

Технические консультации по соглашению о минералах с США прошли с участием команд министерств юстиции и экономики Украины.

Напомним, 1 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская команды работают над новым «драфтом» соглашения о полезных ископаемых. Глава государства отметил, что вопроса НАТО в этом соглашении нет. В то же время он подчеркнул, что соглашение не может идти вопреки будущему Украины в ЕС.