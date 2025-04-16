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Соглашение о полезных ископаемых: в США назвали сроки подписания
В Вашингтоне заявили о возможности подписания соглашения с Украиной в ближайшие дни.
Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что соглашение по ископаемым с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Бессент ответил на вопрос журналистов о статусе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Министр сказал, что в выходные от Украины поступило контрпредложение, и переговоры все еще продолжаются.
«Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе«, — заявил Бессент.
Напомним, по данным Bloomberg, вероятно, США смягчили свои требования к Украине в соглашении о полезных ископаемых. Так, оценка американской помощи Киеву снижена примерно до 100 млрд дол.