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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Соглашение о полезных ископаемых: в США назвали сроки подписания

В Вашингтоне заявили о возможности подписания соглашения с Украиной в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что соглашение по ископаемым с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Бессент ответил на вопрос журналистов о статусе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Министр сказал, что в выходные от Украины поступило контрпредложение, и переговоры все еще продолжаются.

«Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе«, — заявил Бессент.

Напомним, по данным Bloomberg, вероятно, США смягчили свои требования к Украине в соглашении о полезных ископаемых. Так, оценка американской помощи Киеву снижена примерно до 100 млрд дол.

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Дата публикации
Количество просмотров
217
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