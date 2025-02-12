Соглашение о полезных ископаемых: Зеленский сделал заявление

Уже 14-16 февраля или даже раньше Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Ее проект сегодня в Киев привез министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля.

"Я знаю, что нашей команде передали первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ. Потому что Соединенные Штаты — это наши главные партнеры. уже в Мюнхене", — отметил президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет на этой неделе. Основное внимание мероприятия будет уделено войне России против Украины и возможным путям ее завершения.

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