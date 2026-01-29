Соглашение о прекращении огня: получала ли Украина сигнал от РФ после заявления Трампа — FT

Украина не получала сигналов от РФ о прекращении огня / © Associated Press

Киев не получал никакого подтверждения от России о якобы договоренности о прекращении огня.

Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил об этом со слов украинских чиновников.

Эту информацию он опубликовал в Twitter, ссылаясь на украинских представителей.

«Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился не обстреливать Киев в течение недели из-за сильных морозов в столице Украины после того, как президент США лично попросил его сделать это. Украинские чиновники узнали об этом только из высказываний Трампа, не получали сигналов от России и не уверены, что прекращение огня действительно существует», — написал он.

Ранее Дональд Трамп лично заявил, что якобы договорился с главой РФ Путиным о временном прекращении обстрелов Киева из-за низких температур в городе. Украинская сторона, однако, подтверждения со стороны РФ не получила.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее также не стал комментировать информацию об «энергетическом перемирии». И в Кремле заявление не подтверждают, но и не опровергают.

Тем временем так называемые «военные корреспонденты» рассказывают о якобы введенном «энергетическом перемирии». По их данным, с 29 января якобы запрещено наносить удары по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам энергетической и критической инфраструктуры по всей Украине.