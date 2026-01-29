- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
Соглашение о прекращении огня: получала ли Украина сигнал от РФ после заявления Трампа — FT
Дональд Трамп заявил, что Путин согласился не обстреливать Киев в течение недели, но украинские чиновники не получили подтверждения от РФ и не уверены в соблюдении режима прекращения огня.
Киев не получал никакого подтверждения от России о якобы договоренности о прекращении огня.
Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил об этом со слов украинских чиновников.
Эту информацию он опубликовал в Twitter, ссылаясь на украинских представителей.
«Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился не обстреливать Киев в течение недели из-за сильных морозов в столице Украины после того, как президент США лично попросил его сделать это. Украинские чиновники узнали об этом только из высказываний Трампа, не получали сигналов от России и не уверены, что прекращение огня действительно существует», — написал он.
Ранее Дональд Трамп лично заявил, что якобы договорился с главой РФ Путиным о временном прекращении обстрелов Киева из-за низких температур в городе. Украинская сторона, однако, подтверждения со стороны РФ не получила.
Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее также не стал комментировать информацию об «энергетическом перемирии». И в Кремле заявление не подтверждают, но и не опровергают.
Тем временем так называемые «военные корреспонденты» рассказывают о якобы введенном «энергетическом перемирии». По их данным, с 29 января якобы запрещено наносить удары по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам энергетической и критической инфраструктуры по всей Украине.