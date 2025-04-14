Соглашение о прекращении огня: в ISW объяснили, что она должна включать

Соглашение о прекращении огня / © pixabay.com

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Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на необходимость надежных механизмов мониторинга в случае соглашения о прекращении огня в Украине или мирного соглашения и пока неясно, какие механизмы такого мониторинга может предложить Запад.

Об этом говорится в отчете ISW.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что текущие американо-российские переговоры вряд ли приведут к «молниеносным результатам», вопреки заявленной президентом США Дональдом Трампом цели достичь общего прекращения огня и длительного мирного соглашения в Украине в ближайшее время.

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Кроме того, чиновник из российского МИД Алексей Полищук заявил в интервью, что Россия готова участвовать в переговорах, «учитывающих современные реалии» войны и устраняющих «первопричины» войны России в Украине.

«Комментарии Пескова и Полищука отражают постоянное неприятие Кремлем заявленного подхода президента Трампа об установлении режима прекращения огня, а затем ведение переговоров по более широкому мирному соглашению, а также преданность Кремля целям войны, несовместимым с целью Трампа по достижению длительного мира в Украине», — говорится.

Аналитики отмечают, что любое потенциальное соглашение о прекращении огня или мирное соглашение должно включать надежные механизмы мониторинга, учитывая постоянные усилия Кремля показать Украину нарушающей прекращение огня по энергетической инфраструктуре без предоставления доказательств этих ударов и несмотря на отсутствие публичных деталей.

«Остается непонятным, какие механизмы мониторинга Запад мог бы использовать для обеспечения соблюдения и отслеживания потенциального прекращения огня, и согласился ли бы Кремль на такие механизмы», — говорится в отчете.

Песков и Полищук 13 апреля повторили постоянные заявления России о нарушении Украиной временного моратория на нанесение ударов дальнего действия по энергетической инфраструктуре.

«Похоже, что российские официальные лица используют нечеткие условия прекращения огня и используют отсутствие независимых механизмов мониторинга, чтобы заполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о якобы нарушении Украиной режима прекращения огня», — говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW за 13 апреля:

Песков заявил, что текущие американо-российские переговоры вряд ли приведут к «молниеносным результатам», вопреки заявленной Трампом цели достичь всеобщего прекращения огня и длительного мирного соглашения в Украине в ближайшее время.

Любое будущее общее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение должно включать надежные механизмы мониторинга, учитывая продолжающиеся усилия Кремля показать Украину нарушающей прекращение огня без предоставления доказательств и несмотря на отсутствие публичных деталей об условиях прекращения огня. Остается непонятным, какие механизмы мониторинга Запад мог бы использовать для обеспечения соблюдения и отслеживания потенциального прекращения огня, согласился ли Кремль на такие механизмы.

13 апреля российские войска нанесли сокрушительный баллистический ракетный удар по городу Сумы, в результате которого погибли более 30 человек.

Украинские силы продвинулись вблизи Торецкого, а российские силы продвинулись вблизи Харькова, Боровой и Временного Яра.

Напомним, 13 апреля россияне устроили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по городу погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.