Соглашение о зоне свободной торговли и новая площадка для переговоров с РФ: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Соглашение о зоне свободной торговли и новая площадка для переговоров с РФ: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Украина и Турция подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

В четверг, 3 февраля, в Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским президенты рассказали, что они договорились о зоне свободной торговли и о том, что Турция может стать новой площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

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ТСН.ua узнал, какие документы подписали Украина и Турция во время визита Эрдогана в Киев.

Соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной

3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. По словам Зеленского, даже до подписания соглашения за прошлый год взаимная торговля между странами выросла до 7 млрд долларов, установив рекорд. В будущем планируется увеличить эти показатели до 10 млрд долларов.

"Наши страны заключили соглашение о свободной торговле — это исторический момент. Мы прошли долгий и трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности для бизнеса, новых рынков, новых достижений и доходов, рабочих мест и инвестиций", — сказал Зеленский.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Зеленского "дорогим другом", а Украину — "стратегическим партнером" Турции.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что благодаря соглашению о ЗСТ, примерно 370 млн долларов будут ежегодно экономить украинские экспортеры на таможенных платежах. Ожидается рост на 2,2% ежегодно к ВВП Украины и на 2,6% к доходам домохозяйств. С 7,5 млрд долларов до 10 млрд долларов за 5 лет ожидается рост товарооборота между государствами

Вероятный саммит России и Украины может состояться в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести саммит с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

"Как я подчеркивал раньше, Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух соседних через моря, дружественных стран. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы по удовольствию примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой — думать, как снизить градус, вместо того чтобы раздувать пожар”, — отметил турецкий лидер.

Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины

Президент Турции поддержал территориальную целостность Украины, в частности, и в тех вопросах, которые касаются аннексированного страной-агрессором Крыма. Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за активное участие в "Крымской платформе".

"Речь идет о поддержке крымских татар и постройке жилья для переселенцев из Крыма. В этом деле действительно есть прогресс. Уверены, что вскоре будет и результат, а именно – имплементация этого важного проекта в Херсоне, Николаеве и Киеве", — сказал президент Украины.

Также Зеленский назвал Эрдогана другом Украины.

"Он ярко демонстрирует, кто является другом Украины, кто готов быть с нами и всегда помогать. Украина это будет всегда помнить. И так же всегда будет готова прийти на помощь. Но я искренне верю, что нашу дружбу будут укреплять не общие угрозы, а только общие победы", — объяснил президент.

Соглашение Украины и Турции о расширении производства беспилотных летательных аппаратов

Также Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

"Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов", — сказал Зеленский.

Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики

Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Это первый двусторонний документ, регулирующий вопросы сотрудничества между странами в этой сфере. Он создает законодательные границы для внедрения и развития взаимодействия, что приведет к расширению межчеловеческих контактов и обменов. Речь идет об организации сторонами совместных мероприятий и программ, проводимых в Украине и Турции, в частности, молодежных обменов.

Украина и Турция подписали соглашения в налоговой сфере

Также Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании технического сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Министерства казначейства и финансов Турецкой Республики. Цель этого документа – улучшение украинского законодательства и противодействие уклонению от уплаты налогов.

"Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в вопросах регистрации и учета налогоплательщиков, их администрирования, борьбы с уклонением от уплаты налогов, использования электронной налоговой отчетности, обслуживания налогоплательщиков, а также обучение и развитие персонала, обмен информацией, в том числе инструкциями, методическими материалами, информационными бюллетенями, законами в сфере налогообложения", – сообщили в Офисе президента Украины.

Также две страны подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного таможенного совета между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турецкой Республики и План действий между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.

Во время визита Эрдогана в Украину подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственным предприятием "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации и качества" и Турецким институтом стандартов. Документ направлен на устранение технических барьеров в торговле между странами и предусматривает развитие двустороннего сотрудничества сторон, взаимное изучение опыта в области стандартизации, сертификации и качества.

Сотрудничество Турции и Украины в правоохранительной сфере

Также две страны подписали Протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов от 4 декабря 2009 года.

"Он охватывает такие сферы взаимодействия, как противодействие организованной преступности, терроризму, торговле людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация/отмывание доходов, контрабанда товаров, уголовные правонарушения против собственности, окружающей среде, киберпреступления, контрабанда и незаконное обращение наркотических средств и психотропных веществ", – сообщили в Офисе президента Украины.

Турция планирует открыть консульства в Харькове и Львове

Турция планирует открыть Генеральные консульства в двух городах Украины: Харькове и Львове. Таким образом она усилит свое дипломатическое присутствие в Украине.

"Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть в Харькове и во Львове консульства. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии в Генеральное консульство, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан", — сказал Владимир Зеленский.

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