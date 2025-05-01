Соглашение об ископаемых: есть ли у Украины какие-то долги перед США

Полезные ископаемые Украины / © Getty Images

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В соглашении о полезных ископаемых мидж Украиной и США ни о каких долгах речь не идет.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины, министерша экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Очевидно, что ни о каких долгах речь не может идти, потому что наша задача, как я уже сказала в начале, это продолжение стратегического партнерства между нашими государствами. Задача, чтобы обе страны могли инвестировать и зарабатывать в Украине через транспортировку технологий, открытие новых производственных мощностей. Поэтому, вы правы, о долгах в соглашении речь не идет», — отметила она.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал финальный вариант соглашения с Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых.

«В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, который предусмотрен этим рамочным соглашением, то там все решено, и я считаю, что у нас есть равноправные партнеры», — подчеркнул Зеленский.

О каких долгах шла речь

Ранее президент США заявлял, что Европа выделила Украине 100 млрд долларов в кредит и вернет свои деньги. А Соединенные Штаты из-за «некомпетентной администрации и президента» предоставили Украине 350 млрд долларов «просто так». Трамп хотел вернуть деньги, потраченные администрацией Джо Байдена в поддержку Украины, потому что считает это справедливым.

В то же время издание «Голос Америки» приводит официальные цифры, опровергающие «математику» Трампа. Пентагон и независимые аналитики утверждают, что Конгресс США выделил Украине гораздо меньшую сумму — всего 183 млрд долларов, но даже эти деньги не в полном объеме были предоставлены Украине.

Из этой суммы:

65,9 млрд — направлена Украине военная помощь;

3,9 млрд — неизрасходованные средства;

около 58 млрд — израсходованы в США на развитие ВПК и замену старого оружия для собственной армии.

«По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против России, по состоянию на 31 декабря 2024 достигли $128 млрд. Это значительно меньше официальных данных США», — говорится в публикации.

И даже если учесть все деньги, каким-либо образом связанные с войной в Украине (обучение, разведка, региональные расходы и т.п.), все равно сумма не дотягивает до провозглашенных Трампом 350 миллиардов и составляет всего 213 млрд долларов США.

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Подписанное соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.

Ранее ТСН.ua сообщал, что США и Украина столкнулись «в последнюю минуту с препятствиями» по подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.

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