Соглашение об ископаемых: как заключается договор и сколько обычно длятся переговоры

Соглашение об полезных ископаемых – что известно на данный момент / © Reuters

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Кроме законодательства Украины, процедура заключения договора о полезных ископаемых будет регулироваться международным правом, в частности специальной Венской конвенцией по правам международных договоров.

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на " Радио Свобода ".

По его словам, когда речь идет о заключении международного договора, существует своя процедура.

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"И этот вопрос регулируется и международным правом, в частности, Венская конвенция по правам международных договоров, и закон Украины, в частности, есть закон о международных договорах Украины", - сказал Мережко.

Сейчас, по словам депутата, "совершенно неожиданно" появилось предложение США по заключению именно такого международного договора. Однако это не так-то просто сделать. Нужно сначала обрабатывать текст договора.

Иногда подобные переговоры продолжаются годы.

"Так быстро это не сделать. Даже если удастся проработать и согласовать международный договор с учетом или на основе и международного права, и нашего законодательства, то этого тоже будет недостаточно, потому что международный договор не имеет непосредственного действия. Он не регулирует отношения внутри страны. Для этого надо создавать соответствующее национальное законодательство, так называемое имплементационное законодательство, то есть редко.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине соглашение о ископаемых , напоминающее документ об экспроприации. Соединенные Штаты теперь претендуют на половину украинских нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, а также на почти все металлы и большую часть инфраструктуры Украины. Однако никаких гарантий безопасности не предлагают.

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