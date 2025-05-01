Соглашение об ископаемых может оказаться полезным Кремлю: названы скрытые риски для Украины

Россия может попытаться извлечь пользу от подписания соглашения о ископаемых между Украиной и США / © ТСН.ua

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Подписание соглашения о полезных ископаемых может быть хорошей новостью для Украины, но это необязательно плохо для России. Это потому, что соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским не исключает соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Важно помнить, что Дональд Трамп жонглирует тремя отдельными направлениями переговоров. Это соглашение [об украинских недрах — ред.] является результатом одного направления — контактов Вашингтона с Киевом, которые Белый дом проводил, чтобы гарантировать, что Америка получит за свою военную поддержку Украины. Затем есть собственно мирные переговоры, где предложения Дональда Трампа выглядят очень скособоченными в пользу Москвы. Пока это не изменилось.

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И последнее направление — это направление между США и Россией, где президент США стремится к сближению с Москвой», — отметил журналист.

Он обратил внимание, что между этими направлениями переговоров есть определенное пересечение гарантии безопасности для Украины. Но размещение американских компаний на востоке Украины — это не совсем гарантия безопасности, которую хотел получить Зеленский. В то же время, это возможно заставит Кремль задуматься, когда он решит продолжить свою военную агрессию. Ведь если это произойдет, это почти наверняка уничтожит сближение Москвы с Вашингтоном.

«Бизнес-план Трампа свидетельствует, что он попытается выжать как можно больше из этой ситуации, и я думаю, что Россия тоже. Поэтому Кремль может рассматривать это [соглашение между Украиной и США — ред.] как возможность получить больше переговоров, возможно, изображая это как уступку со своей стороны, чтобы навязать больше условий», — считает автор статьи.

По его мнению, россияне могут заявить, что бизнес-интересы США в Украине являются достаточной гарантией безопасности для Киева. А затем использовать этот аргумент, чтобы заручиться поддержкой США и не допустить предоставления Украине реальной гарантии безопасности посредством развертывания европейских миротворческих сил. Или Кремль может манипулировать фактом подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, чтобы усилить свои другие требования, например, отмену санкций, признание Крыма или возвращение России в состав G7.

«Дональд Трамп может и является мастером заключения сделок, но Москва является мастером защиты собственных интересов. И соглашение о полезных ископаемых с Украиной вряд ли помешает этому», — подытожил Айвор Беннетт.

Напомним, соглашение между США и Украиной о доступе к недрам может стать толчком к возобновлению военной помощи Киеву . Британское издание The Times отмечает, что подписание «долгожданного соглашения» 30 апреля предоставило Украине «уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона» и усложнило возможность Трампа принудить Киев к «невыгодному миру» с Россией.