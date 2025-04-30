Соглашение об ископаемых под вопросом: США в последний момент предъявили требование — FT

Киев и Вашингтон договаривались создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины / © Associated Press

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США и Украина столкнулись с «препятствиями в последнюю минуту» по подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых . Киев и Вашингтон условились создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины. США настаивают, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и подробное о фонде.

Об этом идет речь в материале Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Украинская сторона утверждает, что документ о фонде должен сначала пройти ратификацию в парламенте. Поэтому и нет окончательного согласия.

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Что в соглашении — детали подписания США и Украины

Как пишет издание, в соглашении о ископаемых, которое стороны должны были подписать, и с которым ознакомилась Financial Times, отмечалось, что США и Украина, путем развития природных ресурсов Киева и создания совместного инвестиционного фонда, «будут стремиться создать необходимые условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине».

«Это произошло после того, как Киев получил значительную уступку от администрации Трампа о том, что только предстоящая военная помощь будет учитываться как вклад США в соглашение. Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщили трое украинских чиновников», — пишет FT.

Но, как сообщают источники FT, проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, а команда Бессента сообщила, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой.

Поэтому в США хотят, чтобы Украина сегодня, 30 апреля, подписала как рамочное соглашение, так и детальное — о фонде, которое стало бы завершающим этапом подписания полного соглашения о полезных ископаемых, заявили два украинских чиновника.

Один человек, знакомый с позицией США, добавил, что «переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные».

По словам источника, чиновники США обеспокоены тем, что вроде бы «это снизит прозрачность и подотчетность», но соглашение все же можно подписать уже в среду, если Украина вернется к начальным условиям.

«Президент Трамп заявил, что пора сделать это сейчас, и мы движемся со всей быстротой к достижению этой цели.

По информации FT, в Киеве заявили, что не могут подписать оба документа без ратификации парламентом Украины.

Один участвовавший в переговорах украинский чиновник выразил разочарование США, заявив, что они опасаются, что «они ничем не будут удовлетворены».

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - сказал он.

Также он отметил, что шансы являются «более-менее лучше „50 на 50“».

Отметим, что 30 апреля днем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, что надеется, что рамочное соглашение будет подписано в течение «следующих 24 часов».

Хотя рамочное соглашение прямо не предлагает гарантий безопасности США для Украины , в нем соглашение названо «выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования… и ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами безопасности, процветания, реконструкции и интеграции Украины в мировые экономические системы».

В соглашении указано, что после его вступления в силу любая новая военная помощь США , «включая пожертвования систем вооружения, боеприпасов, технологий или обучения», будет считаться капитальным вкладом Вашингтона.

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