Соглашение об ископаемых: удалось ли Украине вернуть расположение Трампа

Украина и США подписали соглашение о недрах / © ТСН.ua

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Украина вернула расположение президента США Дональда Трампа, подписав соглашение о полезных ископаемых.

Об этом пишет Bloomberg.

Это стратегическое соглашение дает Вашингтону приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, включая алюминий, графит, нефть и газ. Документ подписан после нескольких недель напряженных переговоров. Он стал прорывом в отношениях между администрацией Трампа и Киевом.

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После провала февральского визита в Вашингтон, когда Владимир Зеленский покинул столицу США без договоренностей после конфликта в Овальном кабинете, новое соглашение символизирует возобновление доверия Трампа к Киеву.

«Я говорил ему, что это очень хорошо, если мы сможем заключить соглашение, которое он подпишет», — сказал Трамп о встрече с Зеленским во время похорон Папы Франциска.

Трамп лично объявил о достижении договоренностей

Президент США лично объявил о достижении договоренностей.

«Мы заключили соглашение, согласно которому наши деньги будут в безопасности, согласно которому мы сможем начать добычу и делать то, что нам нужно… Это также хорошо для них, потому что на месте будет присутствие американцев, и это присутствие не позволит многим злоумышленникам попасть в страну или, конечно же, в район, где мы проводим добычу».

Согласно соглашению, США получат первоочередное право на доходы от проектов, а половина доходов пойдет на специальный фонд восстановления Украины. Этот фонд также будет частично компенсировать будущую американскую военную помощь.

«Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе… И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду от реконструкции Украины», — подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила в соцсетях: «Вместе с Соединенными Штатами мы создаем Фонд, который привлечет глобальные инвестиции в нашу страну».

Она добавила, что соглашение «подтверждает приверженность Соединенным Штатам Америки безопасности, восстановлению и реконструкции Украины».

Несмотря на то, что соглашение не содержит гарантий безопасности, оно снимает часть напряжения между странами. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что США отказались от требования возврата уже оказанной помощи, что раньше озвучивалось как требование $500 миллиардов в виде полезных ископаемых.

Соглашение также позволило возобновить прекращенный в феврале обмен разведданными.

«Любой положительный шаг, что угодно, что помогает поддерживать вовлеченность США, стоит сделать», — подчеркнул Чарльз Личфилд из Atlantic Council’s GeoEconomics Center.

Впереди сложные переговоры о мире

Однако впереди сложные мирные переговоры Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф провел встречу с Путиным, но договоренностей не достигнуто Белый дом признает разочарование Трампа обеими сторонами — и Украиной, и Россией — за провал обещанного быстрого прекращения огня.

«Трамп угрожал уйти с переговоров, если не будет прогресса по прекращению огня, что вызвало беспокойство среди союзников Украины относительно того, в какой степени Киев могут обвинять в провале переговоров. Соглашение о ресурсах, похоже, возвращает Зеленскому и Украине благосклонность Трампа, по крайней мере, пока», — подытожило издание.

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Подписанное соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.

Мы ТСН.ua сообщал, что США и Украина столкнулись «в последнюю минуту с препятствиями» по подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.