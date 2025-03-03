Соглашение об ископаемых: Зеленский объяснил реальность его подписания с США

Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, если будут готовы обе стороны, и будет услышана украинская позиция.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с британскими СМИ.

"Есть последний вариант (соглашения – ред.), он готов. Его могут подписать министры… Несмотря на то, что произошло раньше, мы конструктивны. Если мы договорились, что оно будет подписано с нашей стороны, мы готовы подписывать. Я, честно говоря, думаю, что и Соединенные Штаты будут готовы", — сказал Зеленский.

По его словам, нужно время, чтобы "проанализировать какие-то вещи", и также важно, чтобы была услышана украинская позиция.

"Я просто думаю, что важно, чтобы позиция была услышана сегодня, а не во время переговорных столов, где будет Путин", — добавил президент.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп не изменил свою ключевую цель – добиться мира в Украине и прекращения войны. Поэтому США будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру.

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