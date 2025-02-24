Соглашение об украинских полезных ископаемых: Стефанишина рассказала, на какой стадии находятся переговоры

По словам вице-премьера, почти все ключевые детали согласованы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила о значительном прогрессе в переговорах с США об украинских полезных ископаемых.

Об этом министр написала на своей странице в социальной сети X.

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по минеральному соглашению. Переговоры были конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы стремимся завершить это как можно быстрее, чтобы начать подписание", – отметила она.

Ольга Стефанишина выразила надежду, что лидеры США и Украины смогут подписать и принять соглашение в Вашингтоне "как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на десятилетия вперед".

Напомним, по словам украинских чиновников, администрация Трампа предложила Украине три варианта соглашения — "плохое", "получше" и "катастрофическое". Но отказ Украины от сделки может быть еще хуже.

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